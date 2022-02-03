В Ташкенте кардинально изменят общественный транспорт

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане утверждена концепция развития общественного транспорта до 2025 года и «дорожная карта» по ее реализации, которую подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно документу, в столице Узбекистана будет создано 16 транспортно-пересадочных узлов и 11 отдельных полос для автобусов на наиболее протяженных и важных дорогах. Будут созданы 159 новых автобусных маршрутов.

Специально для Ташкента правительство закупит 1063 автобуса, из которых 673 будут электробусами. При этом в 2022 году автобусный парк планируют обновить на 410 автобусов.

В городе предприниматели будут реконструировать 1160 остановок общественного транспорта. Планируется построить порядка 250 км велодорожек и 120 км тротуаров, 140 мест с большим количеством пробок будут реконструированы, что увеличит их пропускную способность. На десяти улицах столицы появятся придорожные платные парковки.

Подчеркивается, что эти меры позволят увеличить пользование общественным транспортом населения в 2 раза. Обращают внимание на то, что интервалы сократятся с 25 до 12 минут.

Также сообщается, что в Ташкенте будет внедрена система финансирования «pool system», которая рассчитана на увеличение числа частных перевозчиков.