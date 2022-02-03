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Самолет, летевший в Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд, совершил экстренную посадку в Казахстане.

Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10:56 по местному времени в аэропорту города Кызылорда, сообщает Uzbekistan Airports.

Причиной посадки стала пассажирка – гражданка Узбекистана, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение произвести посадку самолёта в ближайшем аэропорту.

После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» с 55 пассажирами приземлился в аэропорту Самарканда в 12:20 по ташкентскому времени.

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