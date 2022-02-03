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У вакцины «Спутник V» выявлены два новых побочных эффекта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минздрав России одобрил изменения раздела «Побочные действия» инструкции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). В него включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия, выяснил «Фармацевтический вестник». Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Вероятность возникновения остеоартрита оценена как «нечастая». По классификации ВОЗ побочный эффект может встречаться у каждого сотого или тысячного, получившего вакцину. Данные по частоте встречаемости приведены в инструкции препарата. Там же указано, что информация о нежелательных реакциях получена в рамках клинических исследований и фармаконадзора.

Другой новый побочный эффект «Спутник V» — фотофобия, или светобоязнь. Частота встречаемости аналогична остеоартриту.

В новой инструкции вакцины изменена частота встречаемости ранее известных побочных эффектов. Снижена частота желудочно-кишечных нарушений — тошноты, рвоты, диспепсии. Они могут встречаться «очень редко», указано теперь в документе. По приведенной классификации, проявляются у одного человека из 10 тыс. вакцинированных.

Изменена частота встречаемости заложенности носа, першения в горле и ринореи. По новым оценкам, это очень редкие побочные эффекты. Также очень редко могут возникать увеличение регионарных лимфатических узлов, головная боль, головокружение и обмороки.

Также в инструкцию включены описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, однако связь с введением вакцины не установлена.

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