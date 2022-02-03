Эффективность «Спутника V» через полгода после прививки оценили в 70,5%, - Минздрав России

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CentralAsia (CA) - Эффективность вакцины «Спутник V» против COVID-19 от Центра им. Гамалеи в условиях доминирования штамма SARS-CoV-2 «дельта» через полгода после прививки составляет 70,5%, показала третья фаза клинических исследований. Об этом говорится в измененной инструкции по применению препарата, которую подготовил Минздрав России, документ опубликован в Государственном реестре лекарственных средств.

Эффективность препарата против уханьского варианта составляет 91%. «Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания», — говорится в документе.

В отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 эффективность «Спутника V» превышает 88%, показали наблюдения в течение полугода.

Минздрав также привел данные о вакцинации препаратом от Центра им. Гамалеи в Венгрии. Как следует из инструкции, по состоянию на ноябрь 2021 более чем у 820 тыс. привитых в этой стране эффективность «Спутника V» составила 85,7%. Эффективность против связанной с COVID-19 смерти в разных возрастных группах составила от 95,4 до 100%.

По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» составляет 75%.