В Узбекистане сенаторы одобрили закон об усилении охраны объектов культурного наследия

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на двадцать третьем пленарном заседании сенаторы одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением охраны объектов материального культурного наследия».

Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта выявил случаи причинения материального ущерба объектам культурного наследия в особо крупном размере в Бухарской, Кашкадарьинской областях и Ташкенте, исчезли некоторые археологические объекты, взятые под государственную охрану.

Так, при изучении реставрационных работ, проведенных в историческом комплексе Ситораи Мохи-Хоса, выяснилось, что из-за их неправильного проведения в комплексе были утрачены его художественные украшения, узоры, облицованные плитки, нанесен ущерб исторической и художественной ценности на общую сумму 28 млрд сумов ($2,5 млн).

Закон предусматривает усиление мер ответственности за уничтожение, разрушение или порчу объектов материального культурного наследия, перевод в категорию тяжких преступлений деяний, представляющих собой причинение значительного ущерба объектам такой категории, установление ответственности за неисполнение в полной мере и в установленные сроки обязательных к исполнению предписаний и предписаний Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта.