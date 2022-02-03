Индия введет цифровую рупию в 2022 году

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CentralAsia (CA) - В ежегодном выступлении по вопросам бюджета министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что резервный банк страны в 2022 финансовом году выпустит цифровую рупию, сообщает Indian Express.

Как пояснила министр, введение цифровой валюты центрального банка даст большой импульс цифровой экономике, а также будет способствовать формированию более эффективной и дешевой системы управления валютой.

Ситхараман добавила, что прибыль от криптовалют планируется обложить 30-процентным налогом. Сейчас этот законопроект находится на экспертизе центробанка Индии.

Сообщается, что проект уже запущен в работу и будет реализован в течение менее двух лет - в период с апреля этого года по декабрь следующего года.

Аналитики прогнозируют, что внедрение государственной криптовалюты, в том числе и индийской, не сильно скажется на потребителях, но значительно укрепит экономику задействованных стран. Валюта, построенная на блокчейне, как ожидается, обеспечит более безопасные транзакции и упростит налогообложение. Кроме того, одним из главных преимуществ CBDC станет модернизация платежной инфраструктуры - денежные переводы между компаниями, банками и потребителями станут мгновенными независимо от типа транзакции.

В статье отмечается, что Индия, наряду с Китаем, может стать одной из первой стран, среди крупнейших экономик мира, которые запустят цифровую валюту центрального банка (CBDC) в ближайшие несколько лет.