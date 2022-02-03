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Президент Узбекистана 4-5 февраля посетит Китай и для участия в церемонии открытия Олимпийских игр

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 4-5 февраля посетит город Пекин для участия в торжественных мероприятиях церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

На нынешних играх, которые пройдут в период с 4 по 20 февраля при строгом соблюдении карантинных мер, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах. За эти медали будут бороться свыше 4 тысяч атлетов из более 90 стран, в том числе из Узбекистана.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо»с участием лидеров зарубежных государств и официальных делегаций, руководителей авторитетных международных организаций.

В соответствии с программой пребывания президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних встреч.

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