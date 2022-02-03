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МКС рухнет и сгорит в 2031 году, – NASA
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  NASA планирует прекратить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) в январе 2031 года, сообщает The Times.

Её уведут с орбиты и затопят в Тихом океане. В американском космическом агентстве опубликовали обновлённый план использования МКС после того как месяц назад администрация Байдена продлила срок её службы до 2030 года.

«Международная космическая станция вступает в третье и самое продуктивное десятилетие в качестве инновационной научной платформы в невесомости», – цитирует издание директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

По её словам, третье десятилетие работы станции будет посвящено результатам «успешного мирового сотрудничества» в различных областях.

Как информирует газета, куски станции длиной 109 метров уцелеют после вхождения в верхние слои атмосферы и упадут в воду около Точки Немо – кладбища отходов космических кораблей.

Эта точка в Мировом океане равноудалена от какой-либо суши и расположена в южной части Тихого океана.

Здесь же похоронен другой космический мусор, включая первую американскую станцию «Скайлэб», выведенную с орбиты в 1979 году, и станция «Мир», которую утилизировали в 2001 году.

В статье отмечается, что продолжение использования Международной космической станции до 2030 года сможет гарантировать непрерывное присутствие человека в космосе для NASA и её партнёров – космических агентств Канады, ЕС и Японии.

Помимо проектов на МКС, NASA продолжает исследовательскую работу на низкой околоземной орбите, заключая соглашения с коммерческими поставщиками. Они работают над созданием нового поколения космических станций и разрабатывают другие направления как для туристов, так и для учёных.

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