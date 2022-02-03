В интервью китайским СМИ президент Туркменистана поддержал политику «одного Китая»

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - 2 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов дал небольшое интервью пресс-атташе Посольства КНР в Туркменистане Юй Сяошуан, которая задала вопросы от китайских телевизионных компаний CCTV, «CGTN in Russian», газеты «Жэньминь жибао» и информационного агентства «Синьхуа», сообщает госинформагентство ТДХ.

В интервью президент сообщил, что примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 4 февраля. «Это решение продиктовано в первую очередь пониманием огромной важности этого события для всей планеты», – сказал глава государства.

Далее Бердымухамедов заявил, что Туркменистан поддерживает КНР в вопросах территориальной целостности страны, является сторонником политики «одного Китая» и выступает за мирное объединение страны.

На название «Китай» претендуют материковая КНР и островной Тайвань (Китайская Республика). КНР не признает правительство Тайваня и стремится объединиться с островом в автономном статусе по принципу «Одна страна – две системы». В то же время нынешнее правительство Тайваня настаивает на сохранении независимости острова.

Затрагивая газовый вопрос, президент отметил, что Туркменистан готов обсудить возможности строительства 4 ветки газопровода в Китай и увеличить объемы поставок туркменского газа «с учетом возрастающих потребностей экономики КНР». Об этом президент также говорил на прошедшем 24 января Саммите «ЦА – Китай».

Также в интервью Бердымухамедов без каких-либо подробностей рассказал о важности транспортных проектов «Один пояс – один путь» и «Возрождение Великого Шёлкового пути», а также о сотрудничестве с КНР в сферах науки, культуры и образования.

В прошлом году Гурбангулы Бердымухамедов дал три интервью зарубежным СМИ. В ноябре – главному редактору турецкого государственного телеканала TRT World Юсуфу Эриму. В октябре интервью у президента взял первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман. В мае с главой Туркменистана поговорил председатель Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» Радик Батыршин. В 2018 году интервью с главой Туркменистана записал телеканал «Россия 24».