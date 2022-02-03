Российского блогера задержали в Узбекистане из-за дрона

CentralAsia (UZ) - Блогер-путешественник Максим Лымарь не смог вылететь домой в Новосибирск из Узбекистана из-за квадрокоптера. Об этом мужчина сообщил изданию «Вести Новосибирск».

Новосибирца задержали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, так как в его вещах нашли дрон. По закону страны, как объяснил Максим Лымарь, квадрокоптеры тяжелее 250 граммов подлежат обязательной регистрации. Однако техника путешественника весит лишь 249 граммов (это подтверждает характеристика, напечатанная производителем на самом дроне), и поэтому она не должна была попасть под действие этого правила.

Несмотря на это, квадрокоптер изъяли, а мужчину поместили под домашний арест, забрав паспорт. Также блогер заявил, что ему не обозначили его статус, не разъяснили права, а также предоставили адвоката, который весьма посредственно говорит на русском языке.

«Я полетел в Узбекистан, погулять по стране, посмотреть на красоты местные. Я прошёл таможенный контроль, вся аппаратура в ручной клади была. Меня спросили, что там находится. Я ответил, что фото- и видеоаппаратура. Они меня пропустили, всё. <…> В день вылета прошёл регистрацию, сдал багаж. Прошёл таможенный контроль, пошёл на паспортный контроль, там поставили штамп. А потом подошёл сотрудник и попросил вернуться. Они сказали всё открыть – я открыл. Когда показал дрон, они начали бегать быстро, увели в кабинет к начальнику», - рассказал путешественник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Вести Новосибирск», отметив, что по статье, которую ему вменяют, может грозить до трёх лет лишения свободы.

Впереди – экспертиза, которая покажет, нарушил ли мужчина закон.