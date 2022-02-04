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Вышло в свет переиздание книги «Независимость Монголии и Соединенных Штатов Америки»

CentralAsia (MNG) -  Доктор Р. Болд, историк, основывал свои выводы на архивах Государственного департамента США о том, как Соединенные Штаты отреагировали на восстановление независимости Монголии и какую политику Соединенные Штаты проводят в отношении Монголии с тех пор. Работа была впервые опубликована в 2008 году, и на этот раз автор дополнил, улучшил и обогатил ее.

Автор выявил новые факты, например, когда соседи Монголии отказались признать независимость Монголии и даже свергли автономное государство в 1919 году, монголы неоднократно просили защиты у Соединенных Штатов.

Автор делает интересные утверждения о том, что на переговорах 1945 г. между Советским Союзом и Китаем соглашение о признании независимости Монголии не могло быть достигнуто без участия США и что Монголия не могла вступить в ООН в 1961 г. без поддержки Соединенные Штаты.

Хотя монгольская сторона поддержала и приняла инициативу президентов США Кеннеди и Никсона о проведении переговоров о признании Монголии, в книге объясняется, почему эти переговоры прерывались. Считается, что попытка США признать независимость Монголии породила скрытое соперничество между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

В книге по истории международных отношений говорится, что сбалансированные отношения Монголии с соседями в целом являются условием успешной реализации политики «третьего соседа».

Автор приходит к выводу, что главным фактором, изменившим американскую политику в начале ХХ века от непризнания суверенитета и независимости Монголии к признанию суверенитета и независимости в середине ХХ века, стала неутомимая борьба монголов за независимость.

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