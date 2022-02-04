МонголБанк выпустил памятную серебряную монету, посвященную году Тигра

CentralAsia (MNG) - По случаю нового года по Лунному календарю, который пройдет под покровительством синего водяного тигра казначейский фонд МонголБанка (ЦБ Монголии) выпустил новую памятную монету под названием «Год Тигра». Эта монета номиналом 10 тыс.тугриков изготовлена технологией «Smartminting» из серебра 999-й пробы. Об этом сообщает Монголия Сейчас.

С 2020 года ЦБ выпускает памятную монету серии 12 животных зодиакального традиционного календаря, и первая монета была посвящена году Крысы – 2020 год.

С 10 числа этого месяца желающие могут приобрести монеты через официальный сайт МонголБанк coin.mongolbank.mn.

Напомним, что в этом году ЦБ Монголии пересмотрела и изменила цены на памятные золотые и серебряные монеты, а также на золотые и серебряные слитки. Казначейский фонд ЦБ выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий.

Впервые МонголБанк выпустил памятную монету в 1971 году к 50-летию Монгольской народной революции.

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