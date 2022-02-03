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Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Пекин

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В пятницу, 4 февраля, глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

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