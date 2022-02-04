Монгольские хирурги бесплатно прооперируют детей с врождёнными пороками сердца в Бишкеке. Фото и Видео

CentralAsia (MNG) - В Бишкеке работает команда гуманитарной медицинской организации «Служба без границ» из Монголии. Это врачи-кардиологи во главе с известным в своей стране детским кардиохирургом Бунданом Болдсайханом.

Монгольские кардиохирурги посетили Национальном Центре кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова в Бишкеке, где провели совместную операцию с местными врачами.

Врачи с гуманитарной миссией уже посетили несколько стран, в том числе Республику Тува (РФ), Киргизию, Непал, планируют поездку в Мьянму. После обследования врачи отбирают детей для операции в Монголии за счет благотворительных сборов. В своих поездках монгольские врачи обмениваются опытом, продвигают передовые малоинвазивные методы оперативного лечения сердца среди детей. Как отметил руководитель группы Бундан Болдсайхан, они были бы рады, если к ним присоединятся и кыргызские врачи.

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