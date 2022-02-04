Опрос IRI в Монголии показывает сильную поддержку демократического управления

CentralAsia (MNG) - Новый общенациональный опрос в Монголии, проведенный Центром исследований в области исследований Международного республиканского института (IRI), показывает сильный энтузиазм в отношении демократического управления, в то время как многие выражают свою озабоченность по поводу курса страны и сетуют на способность человека влиять на формирование государственной политики.

На вопрос о наилучшей возможной форме правления 72% монголов предпочитают демократию, но признают необходимость дальнейшего совершенствования.

«В то время как многие люди считают, что демократия во всем мире отступает, народ Монголии демонстрирует твердую поддержку открытой и прозрачной политической системы», — сказала Йоханна Као, региональный директор Азиатско-Тихоокеанского отдела IRI. «Отрадно видеть жажду демократии в стране, которая граничит как с Китаем, так и с Россией».

Однако, когда их спросили о текущем направлении страны, 48% монголов посчитали, что страна движется в неправильном направлении, выразив обеспокоенность по поводу COVID-19, безработицы, здравоохранения, экономики и образования. Кроме того, несмотря на сильное предпочтение демократического правительства, 72% граждан считают, что обычные люди вряд ли будут влиять на решения, принимаемые на национальном уровне.

«Понятно, что лидеры Монголии должны решать вопросы, связанные со здравоохранением и экономикой, если они хотят, чтобы их избиратели верили, что страна может двигаться в правильном направлении», — сказала Као. «Если они преуспеют в этом, больше людей могут почувствовать, что они могут влиять на политиков по вопросам, которые их больше всего волнуют».

Опрос был проведен от имени Центра исследований в области обзорных исследований Международного республиканского института при Независимом исследовательском институте Монголии (IRIM) и стал возможен благодаря щедрой поддержке USAID. Сбор данных проводился в период с 11 марта по 20 апреля 2021 г. посредством компьютерных телефонных интервью из колл-центра IRIM. Выборка состояла из n=2520 жителей Монголии в возрасте 18 лет и старше.

Метод многоэтапной вероятностной выборки был использован для построения репрезентативной в национальном масштабе выборки. В связи с пандемией COVID-19 сбор данных проводился на основе CATI. Список контактной информации домохозяйств был составлен из внутренней базы данных IRIM. Выборка была стратифицирована по регионам и по проживанию в городе/селе. Домохозяйства отбирались методом простой случайной выборки, а респонденты отбирались методом последнего дня рождения.

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