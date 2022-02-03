В Узбекитане возвращение к традиционному обучению в вузах будет поэтапным

CentralAsia (UZ) - Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 7 февраля учебный процесс во всех образовательных учреждениях страны будет полностью переведен на традиционный формат.

В Министерстве высшего и среднего специального образования РУз пояснили, что с 7 февраля учебный процесс будет постепенно переводиться на традиционный формат.

«Для создания удобств студентам, обеспечения безопасного и свободного приезда в вузы, а также предоставления возможности обмена авиа- и ж/д билетов перевод на традиционную форму обучения будет проводиться поэтапно — с 7 по 24 февраля. В этот период занятия будут проводиться как онлайн, так и оффлайн», - говорится в сообщении Минвуза.

Данный процесс будет осуществляться на основании отдельного графика с учетом внутренних возможностей каждого вуза, текущего состояния образовательного процесса и существующих условий.

«С 24 февраля учебный процесс в общеобразовательных учреждениях будет вестись полностью в традиционной формате», - отметили в министерстве.