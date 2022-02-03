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В заповеднике Узбекистана в фотоловушку попали снежные барсы

CentralAsia (UZ) -  В Гиссарском государственном горно-арчовом заповеднике Кашкадарьинской области в фотоловушку попали два снежных барса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды РУз.

Редкие живтные внесены в Красную книгу.

Как отмечается, снежные барсы попали в фотоловушку около сая Курилай, которую установил инспектор Жамшил Бердалиев.

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