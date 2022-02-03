Летом узбекистанцы чаще выбирали для поездок Стамбул, Москву и Нью-Йорк - исследование

CentralAsia (UZ) - В 2022 году на лето узбекистанцы чаще всего бронируют путешествия в Москву, Стамбул и Санкт-Петербург, следует из данных исследования Aviasales.uz.

Однако жители Узбекистана больше всего ищут перелёты в Стамбул, Москву и Нью-Йорк, — говорится в исследовании.

В 2019 году в топ бронирований входили Москва и Киев. Билеты в столицу России обходились на 19% дешевле, а в Киев, наоборот, билеты стоили 5 182 720 сумов, и это было на 20% дороже, чем в этом году.

По сравнению с периодом до пандемии, сейчас объем ранних бронирований на лето вырос на 18%, что говорит о том, что тревел-сфера восстанавливается. Исследование показало, что ранние бронирования на лето выгоднее на 10% в сравнении с покупкой авиабилетов непосредственно перед поездкой.