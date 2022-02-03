CentralAsia (UZ) - Рейсом Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» первая группа паломников Узбекистана вернулась из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что 22 января 250 узбекистанцев после двухлетнего перерыва вылетели для совершения паломничества "Умра".

1 февраля паломники уже вернулись на Родину. С этой же даты начал выполняться 1 рейс в неделю в город Джидду.

В настоящее время более тысячи паломников из Узбекистана находятся в Мекке и Медине.