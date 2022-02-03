В Узбекистане запустят онлайн-платформу, где можно будет пожаловаться на плохие дороги

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запустят государственную онлайн-платформу Shaffofyo'l, где можно будет пожаловаться на плохие дороги, сообщает Минюст РУз.

Платформа будет запущена с 1 июля 2022 года в тестовом режиме. В одном из ее разделов будут размещаться фото- и видеообращения населения о неисправностях дорог, а также о возникших проблемах для безопасного дорожного движения – неработающие светофоры, поврежденные дорожные знаки и многое другое.

До 1 мая 2022 года будет разработана и запущена интерактивная онлайн-карта строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог. С 2023 года и далее ежегодно будет введена практика нанесения на карту участков дорог всех категорий, строительство, реконструкция, ремонт которых предусматривается в следующем году.

Пользователи также смогут проголосовать за выделение средств для ремонта конкретных дорог. Прием предложений будет осуществляться ежегодно до 10 января, а определение победителей среди представленных предложений путем голосования – до 31 января.

С 1 января 2023 года платформа будет полностью запущена.