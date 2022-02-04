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Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ в четверг прибыл в Пекин

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай прибыл в Пекин с рабочим визитом в Китай и примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Премьер-министра Л.Оюн-Эрдэнэ встретили в международном аэропорту Капитал Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в КНР Т.Бадрал и дипломатические сотрудники посольства, с китайской стороны приветствовали заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики У Цзяньхао и другие чиновники МИД КНР.

В рамках визита Премьер-министр Л.Оюн-Эрдэнэ проведет официальную встречу с Премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ посетит Китай с визитом с 3 по 8 февраля .

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