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Сотрудники консульства Монголии готовятся прибыть в Чикаго для начала постоянной работы

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии обязуется продолжать предоставлять государственные услуги своим гражданам за границей и защищать их законные интересы, включая открытие консульства Монголии в Чикаго для предоставления государственных услуг монголам в Чикаго и соседних штатах Америки.

В юрисдикцию консульства входят Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Миннесота, Айова, Миссури, Висконсин, Иллинойс, Мичиган, Индиана, Огайо, Арканзас, Миссисипи и Луизиана. И консульство в Чикаго готово начать работу в ближайшем будущем. Об этом сообщила г-жа Т. Батцэцэг, консул Монголии в Чикаго, США.

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