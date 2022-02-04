Двенадцатичасовой перерыв в еде — главный секрет похудения

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CentralAsia (CA) - Когда организм по нескольку часов не получает пищи, он восстанавливается. Если это происходит регулярно, замедляются процессы старения, уменьшается внутреннее воспаление, сжигается жир, уровень сахара в крови приходит в норму. Идеальный временной промежуток между завтраком и ужином должен составлять 12 часов, сообщает Al Arabiya.

Существует бесчисленное множество диет для похудения. Одни хорошие и эффективные, а другие негативно сказываются на здоровье организма.

На пути к стройности или во время поиска рационального режима питания и полезных продуктов люди часто игнорируют тот факт, что необходимо соблюдать перерыв между основными приемами пищи. Специалисты подтверждают, что соблюдение интервала между приемами пищи может значительно повлиять на потерю веса.

Похоже, что прием пищи в определенное время имеет важное значение, по мнению диетологов, и в значительной степени влияет на успех вашей диеты.

По мнению специалистов, потребности человека в энергии различаются в зависимости от времени суток. Прием пищи в определенное время обеспечивает организм достаточным количеством калорий (энергии).

«Организм нуждается в постоянном поступлении энергии в виде пищи. Но она должна поступать соответствующим образом, чтобы ему не приходилось ждать, страдать от «голода» или испытывать дефицит энергии. Все это может стать помехой для снижения веса, поэтому каждый человек должен придерживаться правильного режима питания», - говорится в статье.

Человеческий организм подчиняется циркадным ритмам, но они у всех разные. Цикл сна и бодрствования регулирует работу всех внутренних органов, поэтому человек должен составить график приема пищи в соответствии со своим циклом.

Завтрак

Временной промежуток между завтраком и ужином в идеале должен составлять 12 часов. Даже если вы просыпаетесь в шесть утра, вы должны позавтракать только после истечения 12-часового периода голодания (после вчерашнего ужина). Вот почему говорят, что привычка рано ложиться и рано вставать делает человека здоровым.

Первый прием пищи, то есть «завтрак», должен быть богат питательными веществами. Они обеспечивают организм энергией, необходимой для успешного выполнения всех повседневных дел.

Важность перекусов

Пищеварительной системе человека требуется около 4 часов, чтобы переварить пищу, которую мы едим.

Не каждый человеческий организм может адаптироваться к периодам голодания между основными приемами пищи, но борьба с голодом – неотъемлемая часть похудения. Таким образом, чтобы не чувствовать голод между основными приемами пищи, нужно делать легкие и полезные перекусы, например, съедать орехи и/или фрукты. Эти продукты особенно полезны для тех, кто мечтает похудеть. Легкие перекусы должны быть между завтраком и обедом, а также между обедом и ужином.

Обед и ужин

Обед следует съедать по крайней мере через 6 часов после завтрака. При этом важно иметь легкие перекусы, как упоминалось выше. Необходимо соблюдать осторожность и не увеличивать интервалы между завтраком и обедом, так как это может привести к повышению кислотности.

Временной промежуток между обедом и ужином в идеале также должен составлять 6 часов. При этом не следует забывать про перекусы. Кроме того, интервал между обедом и ужином нельзя увеличивать, так как это сместит время завтрака.

Эксперты в области здравоохранения и питания обычно говорят, что ужин должен быть легким и простым. Это полезно для всех людей, особенно для тех, кто стремится похудеть.

После последнего приема пищи (ужина) начинается двенадцатичасовой период голодания, а по его истечении утром вас будет ждать завтрак.

Итак, секрет похудения, о котором говорится в статье – это двенадцатичасовой перерыв в еде.