За сутки в Монголии выявлено 426 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 448 тыс. 522.

Из новых случаев 157 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 269 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 37 пациента находится в легком, 4 тыс. 456 — в среднем, 672 — в тяжелом и 76 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 2 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 45.

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