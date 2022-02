Байден сообщил о ликвидации главы ИГ

CentralAsia (CA) - Американские военные ликвидировали главу террористической организации ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил президент США Джо Байден.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом», — говорится в заявлении главы государства.

Президент также добавил, что все военные США вернулись с операции.

Всего в ходе рейда на город Атем в сирийском Идлибе на границе с Турцией, по первоначальным сообщениям, были убиты 13 человек.

Спасатели из организации «Белые каски» объявили, что среди 13 убитых в результате рейда на дом на окраине Атме - шестеро детей и четыре женщины.

По сведениям базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, убиты четыре ребенка и три женщины.

Кроме того, Байден опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию, на которой изображены он, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности. В подписи к фотографии говорится, что они наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme