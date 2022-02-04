Президент Узбекистана прибыл в Пекин

- Узбекистан, общество
- 9:58, 04 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года, сообщила пресс-службе президента.
В международном аэропорту «Шоуду» китайской столицы главу государства встретили официальные лица КНР.
Церемония открытия зимней Олимпиады начнется сегодня вечером на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо», начало – в 17:00 по ташкентскому времени.
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