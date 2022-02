В сети появились кадры с места ликвидации главы ИГ в Сирии

CentralAsia (CA) - Агентство Reuters показало кадры с места операции по уничтожению одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

По словам президента США Джо Байдена, спецоперация американских военных, направленная на уничтожение аль-Курайши, прошла в ночь на 3 февраля на северо-западе Сирии. В американской администрации сообщили, что лидер ИГ совершил самоподрыв, убив также нескольких членов своей семьи.

In pictures: U.S. special forces kill Islamic State leader in Syria raid https://t.co/OSUrV4Aoyt pic.twitter.com/GEOmvuW3BT

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, при операции погибли не менее троих гражданских - жена главаря ИГ и его дети. У США «есть убедительные доказательства», что к их гибели привели действия боевиков, а не американских военных, подчеркнул Кирби. Он добавил, что из здания, где укрывался аль-Курайши, вывели более десяти гражданских.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, leader of the jihadist group Islamic State, died in a U.S. special-forces raid in northern Syria. Quraishi detonated a bomb that killed himself and family members, including women and children https://t.co/j6PGY7Su3d pic.twitter.com/s1mLXpgeo9