экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В сети появились кадры с места ликвидации главы ИГ в Сирии
Reuters
Reuters

CentralAsia (CA) -  Агентство Reuters показало кадры с места операции по уничтожению одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

По словам президента США Джо Байдена, спецоперация американских военных, направленная на уничтожение аль-Курайши, прошла в ночь на 3 февраля на северо-западе Сирии. В американской администрации сообщили, что лидер ИГ совершил самоподрыв, убив также нескольких членов своей семьи.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, при операции погибли не менее троих гражданских - жена главаря ИГ и его дети. У США «есть убедительные доказательства», что к их гибели привели действия боевиков, а не американских военных, подчеркнул Кирби. Он добавил, что из здания, где укрывался аль-Курайши, вывели более десяти гражданских.

Пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Расул утверждает, что установить местонахождение главаря ИГ удалось благодаря данным, которые предоставила иракская разведка.

Как сообщил источник CNN, близкий к Пентагону, США уведомили Россию о проведении спецоперации в определенном районе Сирии и предложили воздержаться от присутствия там.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал смерть аль-Курайши «значительной победой в глобальной борьбе за разрушение и ликвидацию ИГ».

Аль-Курайши возглавил террористическую организацию в октябре 2019 года, после того как в результате операции США был уничтожен ее предыдущий лидер Абу Бакр аль-Багдади.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Узбекистана прибыл в Пекин
  • За сутки в Узбекистане выявлено 926 новых случаев коронавируса и 188 случаев пневмонии
  • В Узбекистане два блогера с очень разными взглядами наказаны за свободу слова - The Diplomat


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com