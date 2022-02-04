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Блогер Амиран Сардаров сообщил о разводе с внучкой Ислама Каримова Марьям Тилляевой
Предыстория: Внучка Ислама Каримова вышла замуж за российского блогера Амирана Сардарова

CentralAsia (UZ) -  Внучка первого президента Узбекистана, дочь Лолы Каримовой-Тилляевой, Марьям Тилляева, и Амиран Сардаров расстались спустя 10 месяцев после свадьбы. Об этом сообщил сам Амиран на своей страничке в Instagram.

Ютубер поблагодарил свою бывшую возлюбленную за все то, что она сделала для его жизни. Однако Сардаров решил не раскрывать подробности расставания и умолчал об истинных причинах раздора:

«Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за , то , что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен , все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье. Спасибо тебе за все», — написал блогер в посте.

Марьям Тилляевой также прокомментировала свое расставание с Амираном. Блогер заявила, что точно также благодарна Сардарову за время проведенное вместе, однако по приезде в Москву, инфлюенсер заметила, как ее супруг сильно изменился.

«Совершенно чужой мне человек. Разочаровал. Я его не знала совсем», — рассказала Марьям.

Пара поженилась в Америке в апреле 2021 года.

Марьям Тилляева с 14 лет проживает в США.

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