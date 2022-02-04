В Казахстане за сутки выявили свыше 6,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 тыс. 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 1602;
- город Нур-Султан — 749;
- Павлодарская область — 679;
- Карагандинская область — 611;
- Костанайская область — 545;
- Акмолинская область — 507;
- Алматинская область — 413;
- Северо-Казахстанская область — 351;
- Западно-Казахстанская область — 296;
- Восточно-Казахстанская область — 285;
- Актюбинская область — 237;
- Атырауская область — 124;
- Жамбылская область — 93;
- город Шымкент — 56;
- Мангистауская область — 47;
- Кызылординская область — 38;
- Туркестанская область — 15.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 260 тыс. 407 заболевших коронавирусом.