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В Казахстане за сутки выявили свыше 6,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 тыс. 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 1602;

- город Нур-Султан — 749;

- Павлодарская область — 679;

- Карагандинская область — 611;

- Костанайская область — 545;

- Акмолинская область — 507;

- Алматинская область — 413;

- Северо-Казахстанская область — 351;

- Западно-Казахстанская область — 296;

- Восточно-Казахстанская область — 285;

- Актюбинская область — 237;

- Атырауская область — 124;

- Жамбылская область — 93;

- город Шымкент — 56;

- Мангистауская область — 47;

- Кызылординская область — 38;

- Туркестанская область — 15.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 260 тыс. 407 заболевших коронавирусом.

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