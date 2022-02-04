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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 30 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции и пневмонии умерли 30 человек, передает оперативный штаб.

По данным Минздрава, за 2 февраля от коронавируса с подтвержденным ПЦР умерли 25 человек. Еще пять человек скончались от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 4 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 120 тыс. 59 человек (118 тыс. 880 КВИ+ и 1 тыс. 179 КВИ-). Из них в стационарах находится 10 тыс. 95 пациентов, а на амбулаторном уровне - 109 тыс. 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-:

- в тяжелом состоянии находятся 450 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 163 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 88 пациентов.

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