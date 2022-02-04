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За сутки в Узбекистане выявлены 961 новый случай коронавируса и 195 случаев пневмонии

CentralAsia (UZ) -  На 4 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 226 997. В течение прошедших суток зафиксирован 961 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Также у 195 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1579 летальных исходов).

За день выздоровели 348 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 211 274).

В настоящее время на лечении находятся 14 144 больных COVID-19.

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