экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за 3 февраля выявлено 4 случая инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. Количество излечившихся больных COVID-19 составило 7 человек.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 335 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 175 человек (99,1%).

Официальное число смертей не меняется несколько месяцев - 124 человека.

По состоянию на 1 февраля в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 594 тыс. 703 человек (79,7% от общего числа населения страны).

Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны, или 67,7%.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане возвращение к традиционному обучению в вузах будет поэтапным
  • Монгольская родословная перенесена в онлайн IT-инженерами
  • В горах под Ташкентом построят всесезонный курорт стоимостью $269 миллионов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com