В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за 3 февраля выявлено 4 случая инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. Количество излечившихся больных COVID-19 составило 7 человек.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 335 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 175 человек (99,1%).

Официальное число смертей не меняется несколько месяцев - 124 человека.

По состоянию на 1 февраля в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 594 тыс. 703 человек (79,7% от общего числа населения страны).

Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны, или 67,7%.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения