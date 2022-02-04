В Узбекистане школьники должны будут уметь играть минимум на одном музыкальном инструменте

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начиная с 2022/2023 учебного года будут обучаться исполнению мелодий как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов. Это будет внесено в аттестат, отмечается в постановлении президента, подписанном 2 февраля текущего года.

Документом установлено, что начиная с 2022/2023 учебного года в общих средних образовательных учреждениях учащиеся обучаются исполнению мелодий как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях будет проводиться один учебный час в неделю по предмету «Музыка», а также еженедельно дополнительно к нему практические кружки и факультативные занятия по исполнению мелодий на национальных музыкальных инструментах.

Для учителей по предмету «Музыка» устанавливается обязательное требование по владению навыками исполнения мелодий как минимум на одном, а с 2023/2024 учебного года – как минимум на трех национальных музыкальных инструментах.