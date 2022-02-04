В Узбекистане мужчину, разбившего камеру наблюдения в лифте, посадили на 15 суток (видео)

В Узбекистане мужчину, разбившего камеру наблюдения в лифте, посадили на 15 суток

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась видеозапись того, как в Самарканде мужчина зашел в кабинку лифта и разбил камеру видеонаблюдения. В скором времени правонарушитель был найден - им оказался 28-летний житель Ж.К.

«Камера видеонаблюдения была повреждена в лифте, установленном в многоквартирном доме в массиве Корасув в Самарканде. За содеянное мужчина приговорен к 15 суткам административного ареста. Злоумышленник также обязуется возместить нанесенный ущерб»,-сообщили в УВД Самаркандской области.

Как отметили в ведомстве, в целях обеспечения безопасности и удобства населения, проживающего в многоквартирных домах массива Корасув, в лифтах установлены камеры, которые находятся под постоянным контролем должностных лиц.