В Узбекистане аномальное тепло сменится похолоданием

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане после жарких выходных по всей стране пройдут осадки, ожидается усиление ветра.

3 февраля на территорию Узбекистана осуществился вынос очень теплого и сухого воздуха с районов Туркмении, сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, 4 февраля воздух в стране прогреется до 14−17 градусов тепла, местами до 20−22 градусов тепла, но в ночные часы еще сохранятся слабые морозы.

При этом, 6 февраля «холодное вторжение» охватит всю территорию Узбекистана, погода резко ухудшится.

«По всей стране пройдут дожди, по северу осадки (дождь, снег), температура днем понизится до 4−9 градусов тепла, по севере до 0−5 градусов тепла», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в предгорных и горных районах Узбекистана 6 февраля возможны местами сильные осадки. На горных автодорогах ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости.