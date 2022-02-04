В Ташкенте отложили суд по делу гендиректору агентства «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова

- Узбекистан, общество
- 15:13, 04 февраля 2022
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Фирдавс Абдухаликов
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте суд отложил рассмотрение административного дела в отношении генерального директора агентства «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова.
Как передает Uzreport, адвокат попросил суд отложить рассмотрение дела в связи с ухудшением здоровья Абдухаликова. Его просьба была удовлетворена.
Ранее стало известно, что учредителями телеканала Sevimli являются сын, дочь и супруга гендиректора «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова.
Позже Антикоррупционное агентство подтвердило конфликт интересов в работе Фирдавса Абдухаликова и дело было передано органам прокуратуры. Против него возбудили административное дело.
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