«Махалли» Ташкента включили в предварительный список ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) - Исторические кварталы Ташкента — «махалля» — включены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила дочь президента Узбекистана, заместитель председателя Фонда искусства и культуры Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева назвала включение махалля Ташкента в предварительный список культурного наследия событием мирового масштаба.

Махалля представляет собой квартал с местным самоуправлением в мусульманских странах. В Ташкенте махалля являются частью традиционной жилой застройки и объектами сохранения культуры и традиций.

В списке культурного наследия ЮНЕСКО уже находятся четыре культурных объекта Узбекистана: исторический центр Бухары, исторический центр города Шахрисабз, крепость Ичан-Кала, Самарканд и Западный Тянь-Шань.