экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Махалли» Ташкента включили в предварительный список ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) -  Исторические кварталы Ташкента — «махалля» — включены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила дочь президента Узбекистана, заместитель председателя Фонда искусства и культуры Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева назвала включение махалля Ташкента в предварительный список культурного наследия событием мирового масштаба.

Махалля представляет собой квартал с местным самоуправлением в мусульманских странах. В Ташкенте махалля являются частью традиционной жилой застройки и объектами сохранения культуры и традиций.

В списке культурного наследия ЮНЕСКО уже находятся четыре культурных объекта Узбекистана: исторический центр Бухары, исторический центр города Шахрисабз, крепость Ичан-Кала, Самарканд и Западный Тянь-Шань.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19
  • За сутки в Узбекистане выявлено 926 новых случаев коронавируса и 188 случаев пневмонии
  • В Казахстане за сутки выявили свыше 6,6 тыс. случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com