В Британии предлагают ввести санкции по примеру «списка Магнитского» против элиты Казахстана

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CentralAsia (KZ) - 3 февраля в парламенте Великобритании прошли слушания по «золотым визам», выданным казахстанской элите, которая владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов.

Депутат парламента Великобритании Маргарет Хэдж на дебатах касательно январских событий в Казахстане предложила ввести санкции по примеру «списка Магнитского» против элиты Казахстана.

«Нам еще не поздно действовать. Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям Магнитского. Они позволяют нам выявлять иностранных коррупционеров, замораживать их активы в Великобритании, запрещать им въезд в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым или юридическим инструментам. Санкции – мощный инструмент, но их нужно использовать. Вот почему правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы», - заявила Хэдж.

По ее мнению, «недавнее насилие демонстрирует истинную цену клептократии (власти мошенников и воров)».

«Безусловно, мы, Великобритания, которая так много сделала для содействия коррупции в Казахстане, должны действовать и привлекать этих лиц к ответственности. Наша межпартийная группа по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению сотрудничает с представителями законодательных органов Европы и Америки. Мы сформировали Межпарламентский альянс против клептократии и вместе призываем правительства Великобритании, США и ЕС (Европейского союза) ввести санкции против клептократов Казахстана», - сказала политик.

Она призвала Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении ряда представителей казахстанской элиты.

«Все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству. Детали, которые я предоставлю, ограничены из-за времени, но каждая история шокирует», - добавила Хэдж.

Список Магнитского – перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, другие грубые нарушения прав человека в России и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.

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