Посольство России прокомментировало задержание блогера в Узбекистане из-за дрона

CentralAsia (UZ) - Российский блогер-путешественник Максим Лымарь не смог вылететь домой в Новосибирск из Узбекистана из-за квадрокоптера.

Как сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане, 2 февраля при вылете из аэропорта Бухары в Новосибирск был задержан гражданин РФ Максим Лымарь, в вещах которого был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

Согласно действующему законодательству, незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

«В данный момент мужчина помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона. Посольство находится в постоянном контакте с ним и правоохранительными органами Республики Узбекистан для скорейшего разрешения ситуации и возвращения соотечественника на родину», - говорится в сообщении.

Ранее блогер-путешественник Максим Лымарь рассказал, что не смог вылететь домой в Новосибирск из Узбекистана из-за квадрокоптера.