«Газпром» заключил договор о продаже в Китай газа с Дальнего Востока

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CentralAsia (CA) - «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор купли-продажи газа в Китай с Дальнего Востока, говорится в сообщении российской компании.

«Газпром» и CNPC подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере», — говорится в сообщении.

Ожидается, что объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по газопроводу «Сила Сибири»).

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уже вторая газовая сделка с Китаем свидетельствует «о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства» между двумя странами. «Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — отметил он.

В справке компании к сделке отмечается, что CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.

В 2014 году был заключен контракт на поставки газа по «восточному» маршруту (по «Силе Сибири») объемом 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет; его запустили в 2019-м.

В сентябре 2020 года началось проектирование трубопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него будут качать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

Ранее 4 февраля президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Москва подготовила новый контракт на поставку с Дальнего Востока 10 млрд куб. м газа в год.