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Эмомали Рахмон начал рабочий визит в Китай
Фото: пресс-службы президента РТ
Фото: пресс-службы президента РТ

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, вчера вылетевший в Пекин для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады, которая состоится сегодня, 4 января начал рабочую поездку в КНР, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В аэропорту Пекина таджикского лидера тепло встретил представитель китайских властей, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон вечером 3 февраля вылетел в Пекин, где сегодня наряду с другими глава государств будет наблюдать за открытием Олимпиады.

Отмечается, что в этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел, председатель комитета по делам молодёжи и спорта, помощник Эмомали Рахмона по экономическим вопросам и другие официальные лица.

Ранее в интервью China Media Group 1 февраля глава Таджикистана сказал, что предстоящие зимние Олимпийские игры станут «выражением достижений и силы Китая».

Зимние Олимпийские игры в Китае стартуют 4 февраля этого года и продлятся до 20 февраля.

На XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей.

Однако таджикские спортсмены не смогут принять участие в этих играх из-за отсутствия соответствующей лицензии.

Власти ранее сообщили, что ни один спортсмен из Таджикистана не смог завоевать путевку на Олимпиаду.

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