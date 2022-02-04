Делегация Туркменистана после возвращения с открытия зимней Олимпиады в Пекине перейдет на самоизоляцию

CentralAsia (TM) - Делегация Туркменистана во главе с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым уйдёт на трехдневный карантин после визита в Китай и участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

По данным издания, президент Бердымухамедов принял решение вчера на заседании Кабинета министров по рекомендации председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, вице-премьера Сапардурды Тойлыева.

Если правила санитарии этого требуют, то мы тоже должны их соблюдать, сказал туркменский лидер. По санитарным требованиям делегации придётся находиться в карантине 3 дня – воскресенье, понедельник и вторник, уточняет «Туркменистан сегодня».

Ранее президент Туркменистана в интервью китайским СМИ заявил, что решение принять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине «продиктовано в первую очередь пониманием огромной важности этого события для всей планеты».