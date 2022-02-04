Сенаторы Узбекистана направят парламентский запрос в Кабмин о защите от вредного интернет-контента

CentralAsia (UZ) - В Сенате Узбекистана раскритиковали идеи богатства и безнравственности, которые пропагандируются в соцсетях, рекламе, музыке, клипах и фильмах.

На 23-м пленарном заседании Сената Узбекистана было принято постановление о направлении в Кабинет министров парламентского запроса по поводу развития национального контента для молодежи и несовершеннолетних в сети Интернет, культуры их пользования социальными сетями и защиты от вредной информации.

Данная мера обусловлена необходимостью предотвращения распространения через соцсети идей нравственной деградации и насилия, а также приобретения богатства различными способами, отметили в Сенате.

«Распространяемая через сеть Интернет вредоносная информация, различные деструктивные идеи, зло, подрывающие нравственность, вызывают тревогу у населения. На сайтах в домене «.UZ» наблюдается размещение материалов или ссылок на другие веб-ресурсы, которые чужды нашему национальному менталитету и могут служить пропаганде безнравственности, разврата, порнографии, жестокости, насилия, азартных игр и игр, основанных на риске», — говорится в сообщении.

Сенаторы отметили, что в сфере культуры также наблюдается подобная ситуация.

«В художественных фильмах, рекламе (в том числе на уличных баннерах), музыке и клипах пропагандируются только деньги, богатство и безнравственность. В некоторых случаях демонстрируются сцены, полностью противоречащие нашей национальной духовности», — отмечалось в ходе заседания.

Сенаторы подчеркнули, что общей приоритетной задачей является борьба с контентом, пропагандирующим безнравственность и разжигающим религиозную вражду, а также с веб-ресурсами, пропагандирующими деструктивные идеи.