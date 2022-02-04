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Испанские ученые обнаружили 29 источников утечек метана в Туркменистане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Исследователи из Политехнического университета Валенсии обнаружили 29 источников утечек метана на нефтегазовых месторождениях Туркменистана, расположенных на берегу Каспия в Балканском велаяте. Все они разрабатываются госкомпаниями «Туркменгаз» и «Туркменнефть». Об этом сообщило издание Bloomberg.

С января 2017 по ноябрь 2020 года зарегистрировано 944 случая утечек. Из 29 источников 24 были погасшие факелы, на которых сжигаются попутные газы и которые, по неясным причинам, не горели. Подобные факелы используются для того, чтобы предотвратить выбросы в атмосферу метана, который при сжигании распадается на пар и углекислый газ, являющийся в 84 раза менее слабым парниковым газом.

В остальных случаях источниками утечек, по всей видимости, стали прохудившиеся трубы.

В исследовании подчеркивается, что на месторождениях, разрабатываемых зарубежными частными компаниями, подобных утечек не обнаружено.

Туркменские госкомпании «Туркменгаз» и «Туркменнефть», а также МИД страны проигнорировали письменные обращения и телефонные звонки экспертов по поводу выбросов метана.

Ежегодно на западе Туркменистана из утечек выбрасываются объемы парниковых газов, сравнимые с выбросами всех автомобилей американского штата Алабама. Исследователи утверждают, что они происходят из-за устаревшей инфраструктуры и что утечек можно легко избежать, улучшив качество обслуживания оборудования.

В октябре 2021 года Bloomberg писал, что в 2020 году по объемам выбросов метана Туркменистан уступил лишь США и России. Однако в этом исследовании утверждается, что Туркменистан находится не на третьем, а на пятом месте после России, США, Ирана и Ирака.

Во время заседания кабмина Туркменистана 28 января этого года глава МИД страны Рашид Мередов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о разработке некоего документа, в котором предусматриваются меры по снижению в Туркменистане объемов выброса парниковых газов к 2030 году. Какие именно, не уточняется.

Около месяца назад глава государства приказал потушить расположенный в Каракумах газовый кратер Дарваза, также известный как «Врата ада», а выходящий из источника газ экспортировать. Каким образом планируется собирать поднимающийся на поверхность газ и не станет ли кратер еще одним источником выброса метана, остается неясным.

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