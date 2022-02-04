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Для паломников с Кавказа разработан специальный тур в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов провел встречу с главой Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает ИА «Дунё».

На встрече было отмечено, что Министерством туризма и спорта Узбекистана разработан зиёрат-тур для мусульман Азербайджана и всех кавказских стран «По следам Аллахшукюра Пашазаде», представляющий из себя семидневный маршрут по историческим городам Узбекистана, включая Ташкент, Бухару и Самарканд. Был представлен стенд с информацией о туре и его возможностях.

Пашазаде выразил признание за разработку зиёрат-тура. Он отметил, что всегда считает Узбекистан своей второй Родиной, которой посвятил часть жизни для получения образования, высоко ценит узбекский народ, его богатую культуру и духовное наследие. Подчеркнув большую роль и политическую волю Узбекистана в продвижении, научном изучении Ислама и популяризации мусульманского наследия.

Глава УМК выразил уверенность в том, что возможности паломничества в Узбекистан будет встречено с большим интересом в Азербайджане.

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