Агентство «Узавиации»: Дрон российского блогера не входит в список разрешенных

CentralAsia (UZ) - В Агентстве «Узавиация» прокомментировали ситуацию с задержанием российского блогера в Узбекистане из-за дрона и сообщили, что Максим Лымарь неправильно истолковал правила ввоза и использования беспилотных летательных аппаратов на территории РУз.

Максим Лымарь утверждал, что по закону квадрокоптеры тяжелее 250 гр. подлежат обязательной регистрации. Однако техника путешественника весит лишь 249 гр. (это подтверждает характеристика, напечатанная производителем на самом дроне), и поэтому она не должна была попасть под действия этого правила.

Агентство «Узавиация» информирует, что несмотря на то, что вес дрона не превышает 250 гр. в устройстве установлено фото- и видеооборудование, что исключает его из ряда разрешённых, для которых не требуется разрешение на его ввоз и использование в Узбекистане.

Согласно Положению о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, под игрушечной моделью понимается БПЛА весом не более 250 гр. без функции автономного управления полетом и навигации, не оборудованные фото– и видеоаппаратурой.

Ранее сообщалось, что блогер был задержан в Бухаре из-за наличия дрона при прохождении таможенного контроля.

Согласно действующему законодательству, незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.