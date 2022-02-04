Узбекистан вышел на церемонии открытия Олимпиады-2022 под номером 15

CentralAsia (UZ) - Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 прошла в пятницу, 4 февраля. Узбекистан вышел под номером 15.

Представитель Узбекистана вышел сразу после сборной Украины. Все сборные выходили в порядке, который основан на китайском алфавите, однако первой по традиции вышла сборная Греции.

Сборная Кыргызстана – 29-й, Казахстана – 53-й.

Церемония открытия прошла на Национальном стадионе в Пекине.