Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Пекине (видео)
- Азия и мир, спорт
- 20:54, 04 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Сегодня, 4 февраля, прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В ней приняли участие 95 стран.
В организации шоу во время мероприятия были задействованы около трех тысяч человек, 95 процентов из них — подростки.
Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля. В 2008 году китайская столица принимала летние Олимпийские игры.
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