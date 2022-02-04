Цена нефти Brent впервые за 7 лет превысила $93 за баррель

CentralAsia (CA) - Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,1% — до $93,04 за баррель. Последний раз фьючерсы на Brent торговались выше отметки $93 за баррель 6 октября 2014 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 15:00 мск на 2,27%, до $92,32 за баррель.

Цены на нефть продолжили подъем на фоне дефицита предложения и восстановления спроса на топливо в мире. Росту цен на сырье также способствует геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, которая несет риски перебоя поставок. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Лондон уверен в том, что Россия «пытается найти предлог для вторжения на Украину».

Как указывает аналитик SberCIB Михаил Шейбе, основной причиной роста нефти последних двух дней стало ослабление доллара после заседания ЕЦБ: «Вчера цена Brent сначала снизилась до $88 за баррель, но затем сумела подняться до $91,3 за баррель, поскольку доллар ослаб против евро после заседания ЕЦБ. Европейский регулятор не исключил повышения процентной ставки в этом году на фоне инфляционных рисков, что удивило инвесторов».

Также на настроение инвесторов повлиял сильнейший зимний шторм в Техасе, из-за которого могут быть частично остановлены нефтедобывающие мощности в регионе. Регион добывает почти 5 млн баррелей в сутки.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов подчеркнул, что если дефицит будет сохраняться, то отметка $100 за баррель легко может быть достигнута уже в ближайшие месяцы. Однако, по его словам, «устойчивыми такие уровни никак нельзя назвать, поскольку цены выше $80 за баррель начинают разрушать спрос и стимулировать замещение в тех отраслях, где это возможно». Средняя цена нефти Brent на горизонте 12 месяцев составит $70.

На заседании ОПЕК+ 2 февраля представители альянса приняли решение увеличить квоту на добычу в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ с августа 2021 года постепенно ослабляет ограничения на добычу углеводородов, введенные после обвала спроса в 2020 году. Каждый месяц квоты на добычу сырья увеличиваются на 0,4 млн баррелей в сутки. Следующее заседание альянса состоится 2 марта. Ключевым событием для рынка нефти в пятницу, 4 февраля, станет еженедельный отчет Baker Hughes по действующим буровым установкам.