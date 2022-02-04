В Рязани грузчик из Узбекистана получил 8,5 лет за убийство сослуживца

CentralAsia (UZ) - В Рязани гражданина Республики Узбекистан осудили на 8,5 лет избиение сослуживца до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СКР Рязани.

Следствием и судом установлено, что 4 апреля 2020 года 33-летний обвиняемый пришёл к остановке общественного транспорта, которая находится возле предприятия, где он и его родственники трудились грузчиками. Мужчина хотел поговорить с сослуживцем, действия которого, по мнению мигранта, создавали на работе проблемы его родственникам.

Отойдя в безлюдное место, знакомые начали ругаться. Обвиняемый, сделав подсечку, повалил неприятеля на землю и жестоко избил его. Также удары наносил один из родственников подсудимого.

Потерпевший скончался через несколько дней в больнице.

Суд приговорил уроженца Узбекистана к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также он обязан будет выплатить жене убитого 500 тысяч рублей (6,5 тыс. долларов) в счёт компенсации морального вреда.