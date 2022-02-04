экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Рязани грузчик из Узбекистана получил 8,5 лет за убийство сослуживца

CentralAsia (UZ) -  В Рязани гражданина Республики Узбекистан осудили на 8,5 лет избиение сослуживца до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СКР Рязани.

Следствием и судом установлено, что 4 апреля 2020 года 33-летний обвиняемый пришёл к остановке общественного транспорта, которая находится возле предприятия, где он и его родственники трудились грузчиками. Мужчина хотел поговорить с сослуживцем, действия которого, по мнению мигранта, создавали на работе проблемы его родственникам.

Отойдя в безлюдное место, знакомые начали ругаться. Обвиняемый, сделав подсечку, повалил неприятеля на землю и жестоко избил его. Также удары наносил один из родственников подсудимого.

Потерпевший скончался через несколько дней в больнице.

Суд приговорил уроженца Узбекистана к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также он обязан будет выплатить жене убитого 500 тысяч рублей (6,5 тыс. долларов) в счёт компенсации морального вреда.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Сенаторы Узбекистана направят парламентский запрос в Кабмин о защите от вредного интернет-контента
  • Это будет трудный год для пожилых людей и хороший год для молодых, - Хамбо-лама Монголии
  • В интервью китайским СМИ президент Туркменистана поддержал политику «одного Китая»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com